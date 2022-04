Es un niño sentado en una esquina, aislado del resto. Una persona que le da la vuelta a la manzana de su casa 12 veces cada día. Una mujer que no entiende las emociones ajenas y que no le gusta el contacto físico. Un hombre que no se comunica, no sabe o no le interesa. Una niña con inteligencia superior a la de cualquier adulto. Un niño que habla como robot, sin emoción. Es un abrazo obligado o una palabra que nunca se escuchó.

El Trastorno del Espectro Autista, conocido como TEA y mal llamado Autismo, es todo esto y mucho más. De hecho, ahí radica su dificultad y la razón para considerarlo espectro: se manifiesta tan diferente en cada persona que es difícil diagnosticarlo, tratarlo y entenderlo. Porque en unos puede significar un retraso cognitivo mientras que, en otros, una ventaja en la inteligencia, estar superdotado, y porque los hay tan leves que no se sospechan sino hasta adultos o tan severos que se detectan desde antes de los 18 meses de edad.

En este mes, abril, el mundo conmemora la fecha, una oportunidad para crear conciencia sobre el TEA, según la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque cerca de uno de cada 160 niños lo tiene y porque aún se necesita mejorar la calidad de vida de estos ciudadanos y promover su inclusión.

¿Qué es y a quiénes afecta?

La psicóloga y magíster en Neurodesarrollo y Aprendizaje María Lucía Cardona explica que se trata de un trastorno del neurodesarrollo, lo que implica que se origina durante el periodo gestacional, cuando el cerebro se está desarrollando en diferentes fases “como el nacimiento de las neuronas, su ubicación en lugares específicos del cerebro, sus conexiones, entre otros”. Se da cuando se afectan algunas de esas fases, pero no se conoce con certeza qué ocurre.

No se le debe llamar autismo sino TEA porque incluye muchas afecciones que antes se diagnosticaban por separado, como el síndrome de Asperger o el Trastorno Generalizado del Desarrollo no Especificado.