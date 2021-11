¿Por qué el transporte es un problema y una solución para el medio ambiente?

La ciudad del futuro no puede verse como la han vendido en Hollywood con carros voladores, puentes aéreos, transporte eléctrico pero privado y masivo y patinetas o bicicletas que surfean en el aire.

El transporte actual, en su mayoría movido a partir de combustibles fósiles, es el culpable del 15 % de todas las emisiones globales de carbono y es uno de los mayores contribuyentes, después del sector energético, la agricultura y el industrial, a que el mundo esté ad portas de alcanzar los catastróficos 1,5 grados centígrados de aumento de temperatura global desde la época preindustrial.

Así que la ciudad del futuro debe verse tal como un pueblo del pasado porque, de no ser así, no será viable ni sostenible y la única forma real y efectiva de crecer será decreciendo. Debe ser un pueblo cercano, pequeño, compacto, donde todo esté a la vuelta de la esquina y donde tener carro propio no signifique estatus.

Ahora bien, el transporte no es la causa sino una consecuencia de otros problemas estructurales de la sociedad, porque es como el sistema circulatorio de las ciudades que refleja el estado de salud de los demás sistemas y que evidencia las fragilidades y las fallas de todo el globo, como dice Juan Camilo Florentino Márquez, director de la Oficina de Movilidad Sostenible en Hill, empresa de consultoría ambiental.

En otras palabras, es una consecuencia de un problema mayor que, al final del día, puede convertirse en una de las soluciones más esperanzadoras contra el cambio climático. En la 26° Conferencia de las Partes, o COP26, lo saben, por lo que acordaron planes que prometen ser decisivos para el futuro de la humanidad (leer más abajo Para saber más).