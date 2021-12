¡Por fin! Terminaron las erupciones del volcán de La Palma

El volcán de la isla española de La Palma cumplió este sábado, 25 de diciembre, un total de diez jornadas en calma, los necesarios para dar oficialmente por terminada la erupción, luego de más de tres meses de actividad.

“La erupción ha terminado”, dijo en rueda de prensa Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. “Los signos registrados hacen tener esa certeza: no hay lava, no hay gases significativos, no hay sismos, no hay tremor, no hay deformaciones significativas”.

Pese a las buenas noticias, adelantó el funcionario, el fin de la actividad volcánica no significa el fin de la emergencia, sino el regreso paulatino y ordenado de los afectados.