¿Se puede vivir entre cenizas de volcán?

En Argentina la opción no binaria es legal en los documentos de identidad, luego de un decreto publicado en julio de este año. Es decir, las personas en este país tienen la posibilidad de no tener que elegir ni masculino ni femenino dentro de la opción de género del Documento Nacional de Identidad (DNI) y reemplazar esas opciones con la letra “X”. Lo mismo hizo Canadá, Autralia y algunos estados de EE.UU que permiten el uso de la “X”. En Europa países que usan el documento no binario son Alemania y Nueva Zelanda; en Países Bajos se eliminó la casilla del sexo del carné de identidad.