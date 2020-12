En este grupo el único requisito es querer entrar

“Primero que todo por salud, no quiero tener cosas extrañas en mi cuerpo. Segundo ya no me gustan. Siento que se ve vulgar y sufro que se vean. Prefiero un busto plano. Ya llevo 16 años con estas prótesis. Voy a retirarlas y a dejar mi busto natural aunque queden dos globitos desinflados”: @flakycartagena respondió en sus historias a la pregunta el retiro de prótesis.

SARA URIBE

Modelo

“No voy en contra de las cirugías, mientras sea para sentirse bien con uno y no para complacer a otras personas, como me pasó la primera vez que me las puse. Cuando me las quité me sentí muy rara porque me las veía caídas, ya no sentía la seguridad y eso me causó una reacción emocional muy fuerte, pero ahora me siento bien así”: entrevista para El Espectador en 2017.