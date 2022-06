Y ¡prepárese para verlo!, porque es un evento astronómico que no volverá a ocurrir hasta 2040.

Los que observan desde el hemisferio norte, en lugares más arriba de Nueva York o Londres, por ejemplo, deberán mirar del este al sureste, mientras que los del sur desde el este hasta el nordeste. Todos ubicados en lugares donde el horizonte se alcance a ver.

No es la primera vez que pasa

Este encuentro de planetas no es raro, aunque suele darse entre dos o tres planetas. Lo que sí es raro es tener cinco, evento que no ocurría desde 2004 y que no volverá a pasar hasta dentro de otros 20 años, en 2040.

En la madrugada del viernes 24 será el mejor día para ver a estos cinco planetas, más el satélite de la Tierra, que es la Luna, en alineación casi perfecta.

La recomendación es ubicarse para observar entre una hora y 30 minutos antes de la salida del sol local.