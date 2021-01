Enfermedades silenciosas y poco habladas que afectan a las mujeres

Los cólicos, las náuseas y los cambios de humor son síntomas premenstruales que muchas mujeres padecen. Para Mariana, sin embargo, los dolores cruzaban la línea de lo “normal”.

Para ella su periodo era un castigo que llegaba, sin falta, mes a mes. “Se me bajaba la presión, vomitaba, no era capaz de pararme de la cama y me ponía blanca como un papel”. Sabía que lo que sentía no estaba bien, pero se callaba porque “de estos temas casi nunca se habla”.

Un día, cuando ya tenía 19 años, el dolor la superó...