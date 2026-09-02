¿Por qué Enrique y Meghan, duques de Sussex, duraron seis años sin volver al Reino Unido?

El pasado miércoles 26 de agosto, el príncipe Enrique y Meghan aterrizaron en Birmingham con sus hijos Archie y Lilibet, en un viaje que marcaba su regreso más largo al Reino Unido desde que en 2020 anunciaron su salida de la familia real.
Seis años sin instalarse en el país donde Enrique nació y creció no fueron un accidente ni una coincidencia. Fueron el resultado acumulado de una disputa legal sobre seguridad, una ruptura familiar que llegó a los tribunales y a la televisión, y un distanciamiento con la prensa que el propio Enrique vincula directamente con la muerte de su madre.