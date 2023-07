Mattson se retiró tiempo después y Mattel quedó en manos de la pareja que no empezó creando muñecas. Los primeros juguetes que la marca creó eran casas de muñecas hasta que, en un viaje a Suiza, la mujer encontró inspiración para crear lo que luego sería Barbie.

Aunque la empresa no vio con buenos ojos la idea, la mujer insistió en la creación de la muñeca, cuyo primer modelo de plástico era el de una mujer rubia con gafas oscuras y un traje de baño a rayas. Y se llamó Barbie, por su hija, Bárbara, la primera en usarla.

Inspirada en Lilli y en su hija Bárbara, quien no jugaba con muñecas de trapo sino con muñecas de papel recortables (mariquitinas) con las que fantaseaba una vida adulta, Ruth dio paso a la idea que hoy es el imperio Barbie.

Con el prototipo listo, mandó a fabricar el primer lote en una empresa japonesa que creó a la muñeca con ojos rasgados, por lo que fue devuelta. Después, con las especificaciones correctas, Barbie fue presentada en la Feria de Juguetes de Nueva York, en 1959, y fue un éxito: se vendieron más de 300.000 figuras de la muñeca que, en un comienzo, transmitió la idea de que “las niñas no quieren ser mamás” , pues las muñecas de la época estaban diseñadas para jugar a la maternidad.

Pero esa enfermedad no acabó con su espíritu creador, por el contrario, la inspiró para crear las primeras prótesis mamarias después del traumatismo que implica la extirpación de un seno.

Por si fuera poco en 1974, Ruth y su esposo fueron expulsados de su propia empresa tras ser acusados de fraude.

“La Comisión de Bolsa y Valores (SEC), encontró culpable a Ruth al entregar un informe falso. Se le sentenció con una multa de 57.000 dólares y con 2.500 horas de servicio a la comunidad”, contó Marlene Wagman-Geller en su libro Women who launch: The women who shattered glass ceilings.

Sin embargo, la mujer no se doblegó ante la traición y fundó nuevas empresas, con las que siguió manteniendo su imperio rosa. Finalmente, Ruth Handler falleció en 2002 por complicaciones en una cirugía de su tratamiento de cáncer de colon. Tenía 85 años, su vida terminó, pero su legado continúa con la icónica muñeca que se ha transformado con el paso de los años y ha reivindicado el rol de la mujer en todos los escenarios, como dice su eslogan: siendo “lo que quieras ser”.