Pese a esto, de acuerdo con el LEE, para 2019 apenas el 14,8 % de estudiantes del sector oficial estaban matriculados en jornada única/completa, en contraste con un 49,7 % de estudiantes en el sector privado.

¿Por qué más es mejor?

La evidencia internacional ha sido clara, aducen los investigadores del LEE, al demostrar que la extensión de la jornada escolar tiene efectos positivos en el desempeño académico y en el desarrollo de los estudiantes.

Esto es así, comentan, porque no son solo más horas de estudio y de actividades dentro del plantel, sino también entornos más controlados y, en algunos casos, más seguros que el propio hogar.

“Que haya más tiempo significa que hay mayor cubrimiento de temas, incluso que puede ahondarse más en las debilidades que tienen los estudiantes y, adicionalmente, puede dedicarse más tiempo a actividades extracurriculares: deportes, artes, etc”, explica Gloria Bernal, codirectora del LEE.

Adicional a esto, está el hecho de que se reduce el tiempo de ocio en las calles, tiempo en el que suele haber exposición a ambientes poco seguros (violencia, microtráfico, hurtos, etc), tanto así que, continúa Bernal, la jornada extendida podría incluso “ayudar a reducir la probabilidad de que los niños y jóvenes ingresen a una banda y deserten del sistema educativo”.

Una transición de este tipo (de media jornada a jornada única) no solo beneficiaría a los estudiantes, sino que además tendría efectos positivos sobre las madres (o cuidadores en general) y su situación laboral. “Actualmente la jornada de la mañana en algunos colegios es de 4 horas, lo que evita que muchas mamás puedan conseguir un empleo: si llevan al niño a las 7:00 a.m. lo tienen que recoger a las 11:00 a.m. y es muy difícil que haya empleos de tan corta duración”, complementa Bernal. Además, alargando la estancia en el espacio educativo, podría incluirse en la oferta, no solo el refrigerio, sino también el almuerzo, un hecho que, en casos de extrema pobreza, generaría mejoras en la salud de muchos niños.