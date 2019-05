Ser feliz, una tarea de todos los días

Mayo 8



10:20 a 11:00 a.m.

Deepti Tiwari (India)

Charla: Debería existir un lugar sobre la tierra.



11:05 a 11:45 a.m.

Henry García (Colombia)

Charla: Un horizonte para caminar: construir la paz de Colombia desde las bibliotecas públicas.



11:50 a.m. a 12:30 p.m.

Carlos Montufar Freile (Ecuador). Charla: Enseñar a dudar: ciencia y tecnología basadas en las artes liberales, ‘bondad, belleza y verdad’.



3:45 a 4:25 p.m.

Mark Coeckelberth (Bélgica). Charla: ¿Máquinas como Otros? Sobre el estatus moral de los robots.



Mayo 9



9:35 a 10:15 a.m.

Wolfgang Dietrich (Austria). Charla: Las muchas paces de la convivencia individual-relacional.



11:05 a 11:45 a.m.

Mauricio Sierra Siegert (Colombia). Charla: Mirando al otro: mi Ser en otro Ser.



3:00 p.m. a 3:40 p.m.

María Alicia Ángel (Colombia). Charla: Cambia tú si quieres cambiar el mundo: una experiencia de crecimiento individual y colectivo.