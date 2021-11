¿Le gusta la comida mexicana? Habrá un festival en Medellín

Su comportamiento es tranquilo y con licencia para acelerar. La suspensión es blanda y su transmisión a las ruedas delanteras no permite mucho juego en superficies no asfaltadas. Tiene modos de manejo Eco, Normal y Sport que no presentan mayores diferencias. Consume en promedio unos 38 km/gal.

Hacen falta las luces principales led, la cojinería de cuero, y ayudas como el asistente de mantenimiento en carril, el frenado autónomo de emergencia y el indicador de punto ciego. La Premium trae seis airbags y a un precio de 118,9 millones de pesos, mientras que los otros solo tienen dos.