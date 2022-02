Este es el primer estudio de desafío humano hecho para covid-19 en el mundo. Ya se habían realizado similares para investigar la viruela y la malaria. En esta ocasión los riesgos asumidos por los participantes fueron significativos: desde fiebre, pérdida del gusto, problemas respiratorios, hasta la muerte. No obstante, no hubo ningún desenlace fatal para el del covid, de hecho, de los 18 jóvenes que sí desarrollaron infección, ninguno presentó síntomas graves (ver Para saber más).

Fascinante, pero no nuevo

La resistencia a las infecciones no es una novedad entre los humanos. Desde hace décadas se sabe que en las poblaciones hay individuos susceptibles a formas graves de una enfermedad infecciosa e individuos no susceptibles, que tienen resistencia natural, que no se infectan. Se ha comprobado frente a otros agentes patógenos como la Hepatitis C y el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Hay personas que no se infectan.

Y hay más...

Depende de las variantes

Como ejemplo, reseña el caso del VIH: las personas más comunes que tienen resistencia natural son aquellas que tienen una mutación en el receptor del virus (el que lo “recibe” en la célula), por lo que el microorganismo no logra unirse a las células e infectarlas. Sin embargo, esto funciona así solo con el VIH tipo 1, es decir, si el individuo entra en contacto con el VIH tipo 2, esa mutación no le servirá para hacerle frente.

¿Y los asintomáticos?

Hay una diferencia importante entre “resistencia ante la infección” y “control adecuado de la infección”. Lo primero implica, a partir de todos los factores ya reseñados, que no haya una replicación (multiplicación) del virus en las células, mientras que lo segundo se traduce en una infección normal, en la que sí hay replicación, pero con manifestación baja o asintomática.

María Cristina Navas Navas, PhD en Virología, puntualiza: “Cuando hablamos de una infección asintomática, hablamos de una replicación controlada”. Esta puede darse gracias al papel que desarrolla la inmunidad innata, las barreras físicas y químicas que tiene el organismo para protegerse de cualquier agente que pueda ser peligroso: entre las barreras a superar se encuentran la piel, la saliva, el ácido del estómago, el pH.

Si ese primer control es efectivo, es posible que posteriormente la replicación se dé, pero de forma controlada. Esto último, explica Navas, haría que la presencia de citoquinas sea poca y, en esa medida, no se desarrollarían síntomas fuertes o incluso ninguno en absoluto.

Ahora bien, como sí hay replicación viral, pese a no tener síntomas, las personas infectadas pueden “emitir” virus activamente a través de aerosoles y gotas, y por ende, contagiar a otros. Por su parte, el individuo resistente no se infecta, el virus no se replica ni un poco en sus células, por lo que tampoco puede transmitirlo.

Es decir, si a usted no le ha dado covid, es posible que no se haya contagiado porque no ha estado expuesto al virus, fue asintomático y no se dio cuenta o es un superhumano... estas dos últimas es difícil comprobarlas por usted mismo.