La historia de Laika será recordada por siempre. Ella fue una perrita callejera de Moscú seleccionada por el gobierno ruso para hacer historia, convirtiéndose en el primer ser vivo enviado al espacio el 3 de noviembre de 1957 en el contexto de la carrera espacial que libraban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y Estados Unidos.

Su destino final comienza con una serie de entrenamientos para ser el primer ser vivo que habitaba el espacio exterior, sin embargo, los miembros del equipo ruso sabían que el animal no retornaría porque no se contaba con la tecnología necesaria para aterrizar. Así que lo de Laika sería una muerte segura, pero eso no se lo dijeron a las personas hasta mucho después de su muerte.

Para saber más: Colombiana Diana Trujillo liderará el regreso de la Nasa a la Luna

Su deceso ocurrió tras seis horas del lanzamiento espacial del Sputnik II, una nave rudimentaria del tamaño de una lavadora. Ella solo viajó con un arnés espacial por la falta de gravedad que experimentaría afuera de la atmósfera terrestre y unos dispensadores de agua y alimentos. Además, tenía puestos unos sensores que le permitiría a los científicos conocer el ritmo cardíaco del animal.

Si bien ellos esperaban que se mantuviera viva en el espacio por más tiempo, su corazón cada vez aumentaba más rápido a medida la nave ascendía y ya en órbita, murió presa del calor que iba por encima de los 40° C y el estrés que le produjo el viaje de no retorno.