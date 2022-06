Asistir a un niño no es lo mismo que tratar un adulto. Los hospitales infantiles han demostrado ser fundamentales, no solo en el tratamiento y recuperación de esta población, sino en la investigación y prevención de enfermedades que, de no enfrentarse a tiempo, son de alto costo para la sociedad. “Cuando se hospitaliza a un niño, se hospitaliza a toda la familia”, dice Ana Milena Betancur Pizarro, directora del Hospital Infantil San Vicente Fundación. Esto quiere decir que, además de la infraestructura adecuada para atender al menor, se necesita contar con trabajadores sociales, psicólogos y personal entrenado para manejar el estrés y necesidades de padres y cuidadores.