Hace cuatro años apareció Rauw Alejandro cuando apenas estaba despegando su carrera musical. El puertorriqueño llegó a su consultorio ubicado en El Poblado en Medellín. “Después de que le hice la sonrisa quedó muy agradecido y le empezó a ir mucho mejor. Al inicio se la hice en resina y después pasamos a cerámica, le puse diamantes, le hice una caracterización de su personaje a través de la sonrisa”, dijo Villada.

Para saber más: Rauw Alejandro sorprende con nueva canción dedicada a Rosalía tras su separación

Ahí fue cuando a Rauw la sonrisa le cambió, le brillaba por los diamantes. Le dio otro aire también a su nuevo look. Logró una nueva identidad. “Él cada vez que viene a Colombia me busca para cuidar su salud oral, yo me encargo del tema de la higiene, le reviso que las carillas estén perfectas y que no tenga fracturas, que los diamantes y las joyas se encuentren en perfecto estado”.