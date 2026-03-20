De Thanos a Dragon Ball: Juan Carlos Tinoco, el colombiano que conquistó Hollywood con su voz

Hay una voz que los colombianos han escuchado decenas de veces sin saber que era de uno de los suyos. Es quien amenazó al universo entero en Avengers: Infinity War, el mismo que reflexiona sobre la vida desde el sofá de los Griffin en Padre de Familia, y el que resuena con autoridad marcial en las producciones animadas de Star Wars. Detrás de personajes como Thanos, Brian Griffin y Darth Vader está el actor de doblaje Juan Carlos Tinoco.
Este sábado 21 y domingo 22 de marzo, Tinoco visita Medellín para el evento Titanes del Doblaje, organizado por Cordillera Voz Lab en alianza con Bazinga Online, en la Plazoleta de la Villa del Aburrá, a partir de las 3:00 p.m.