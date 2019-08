Jugar con los hijos, eso sí que es positivo

Patricia Montoya , psicóloga y magíster en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales, explica que divertirse se convierte en la forma permanente de interactuar con el mundo, consigo mismo y con el otro. El niño consolida y estructura su personalidad gracias a esta práctica. Por dichas razones el trabajo y las diferentes ocupaciones no pueden convertirse en una excusa para no sacar tiempo con los hijos.

Por su parte, Julia Victoria Escobar, docente en Licenciatura de Educación Infantil de la Universidad de San Buenaventura, señala que es un mecanismo que permite reconocer que el menor no está solo en el mundo y que hay otros seres como animales y plantas que lo rodean. Eso lo ayuda a desarrollar su ser.

Patricia Montoya resalta que el tiempo para jugar es espacio para aprender . El niño necesita horas para sus creaciones y para que su fantasía lo empuje a mil experimentos positivos. Jugando, puede sentir la imperiosa necesidad de tener compañía, porque el juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad y el ser humano es sociable por naturaleza.

Escobar piensa que deben explorar y tener tiempo libre con sus padres. De lo contrario se convierten en pequeños inseguros que no desarrollan toda su inteligencia, con limitaciones para ser innovadores y la creencia de que en la vida solo hay una dirección para la toma de decisiones. Por otro lado, el niño que no juega no adquiere una sensibilidad frente a la vida y la belleza .