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Histórico: Colombia ganó el oro del voleibol en Centroamericanos y Miguel Martínez fue el MVP del torneo

Colombia venció 3-2 a Puerto Rico y la delegación nacional superó las 100 medallas en las justas en República Dominicana.

  • Esta es la Selección Colombia campeona del voleibol masculino de los Juegos Centroamericanos en República Dominicana. FOTO CORTESÍA COC
    Esta es la Selección Colombia campeona del voleibol masculino de los Juegos Centroamericanos en República Dominicana. FOTO CORTESÍA COC
  • Miguel Ángel Martínez, nacido en Carepa fue elegido como el MVP del Torneo, Mejor anotador y Mejor Opuesto del torneo. FOTO CORTESÍA NORCECA
    Miguel Ángel Martínez, nacido en Carepa fue elegido como el MVP del Torneo, Mejor anotador y Mejor Opuesto del torneo. FOTO CORTESÍA NORCECA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 5 horas
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En un partido que quedará para la historia, Colombia venció 3-2 a Puerto Rico y quedó con la medalla de oro en el voleibol de los Juegos Centroamericanos en República Dominicana, por primera vez en la historia.

Con este oro Colombia superó las 100 medallas en las justas de Santo Domingo 2026, en el que el país ya suma 42 medallas de oro, 48 de plata y 28 de bronce, para un total de 118 preseas.

Liderados por un inmenso Miguel Ángel Martínez Palacios, quien terminó como el Mejor Jugador, Mejor Anotador y Mejor Opuesto del Torneo, siendo el voleibolista más destacado del campeonato, Colombia comenzó a arrollando a Puerto Rico que no podía contener los ataques de Miguel, Leandro Mejía y Juan Felipe Castañeda, que fueron letales y por ello, los dos primeros sets fueron para Colombia 25 – 20, 25 – 21.

Pero no iba a ser fácil, y acusando un poco de cansancio y con la gran reacción de Puerto Rico, los rivales remontaron logrando los dos sets siguientes con parciales de 17 – 25, 17 – 25 para forzar la definición del título en un quinto set.

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Allí, en ese momento, los aficionados colombianos entre quienes se encontraban varios familiares de los jugadores y miembros de la delegación fueron claves, al igual que las palabras del entrenador. Paolo Montagnani y los cafeteros quedaron dispuestos a quedarse con el oro y lo lograron. Al final 15-12 fue el resultado que le permitió a Colombia ganar, por primera vez, el oro del voleibol masculino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Colombia tuvo una campaña perfecta con victorias destacadas ante equipos como México, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana con las que ganó con parciales de 3-2 y también venció a Surinam 3-0.

Premio a un proceso

Tal y como dijo el antioqueño Andrés Piza los jugadores colombianos que arrancaron con este proceso hace varios años, nunca dejaron de tener fe que, algún día iban a poder recoger los frutos de ese camino que los ha llevado, no solo a brillar en el voleibol mundial, sino que ahora los ilusiona con alcanzar la clasificación a Juegos Olímpicos.

“Es un trabajo de muchos años, y me llevó el corazón lleno y contento de que se nos dé, por fin, hay que disfrutarlo porque hemos pasado cosas duras, derramado muchas lágrimas, lo hemos pasado mal, lo soñamos, lo sufrimos y lo vivimos en cada entrenamiento, pero hoy nos vamos felices y orgullosos de lo que hemos logrado”, dijo en la transmisión oficial, Andrés Piza, el punta receptor antioqueño.

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En el equipo campeón en Dominicana también estuvieron los paisas Samuel Jaramillo, Santiago Ruiz, Miguel Ángel Martínez y el técnico Hernán Osorio, quien es el asistente del italiano Montagnani.

Precisamente Miguel, a quien todos reconocen como Amaranto–le dicen así porque antes jugó fútbol y le dijeron que era muy parecido a Luis Amaranto Perea–también se mostró feliz y orgulloso por el oro. “Amamos mucho este deporte y es un orgullo poder ayudar al voleibol colombiano, este es el pan mío de cada día, yo vivo del voleibol y me hace muy feliz que podamos dar esta alegría a los que aman el voleibol ya quienes saben la lucha que hemos dado para llegar hasta aquí”.

Miguel Ángel Martínez, nacido en Carepa fue elegido como el MVP del Torneo, Mejor anotador y Mejor Opuesto del torneo. FOTO CORTESÍA NORCECA
Miguel Ángel Martínez, nacido en Carepa fue elegido como el MVP del Torneo, Mejor anotador y Mejor Opuesto del torneo. FOTO CORTESÍA NORCECA

Turno para el equipo femenino

Tras la final del torneo masculino, ahora el turno es para las selecciones femeninas y Colombia estará representada con el equipo que logró el subtítulo de la Copa Sudamericana, hace una semana y que es dirigido por el brasileño. Guilherme Schmitz.

El listado de jugadoras que buscarán, desde este domingo un buen resultado con su debut ante Venezuela, a las 6:00 de la tarde, está integrado por María Alejandra Marín, Doris Manco González, Sofía Vélez, Laura Grajales, Valerín Carabalí, Isabella Arroyave, Ivonne Montaño, Ana Karina Olaya, Daniela Montaño, Dayana Segovia, Karen Rentería, Helen Lozano y Melissa Rangel.

En la fase de grupo en Centroamericanos Colombia se medirá a Venezuela (domingo 2 de agosto, a las 6:00 pm), luego lo hará contra Trinidad y Tobago el lunes 3 de agosto a las 11:00 am y contra México el martes, 4 de agosto a las 5:00 de la tarde.

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Selección ganadora de oro

Santiago Ruiz-Antioquia

Miguel Ángel Martínez - Antioquia

Samuel Jaramillo - Antioquia

Andrés Piza - Antioquia

Leandro Mejía Ararat - Valle

Roosevelt Ramos - Valle

Juan Felipe Castañeda - Bogotá

Daniel Aponzá - Valle

Heider Banguera - Valle

Maicol Ortiz - Valle

Juan Camilo Ambuila - Valle

Luis Ángel Cuenú - Cauca

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién fue el Mejor Jugador (MVP) del torneo de voleibol masculino en los Juegos Centroamericanos?
Miguel Ángel Martínez Palacios (conocido como “Amaranto”) fue galardonado como el Mejor Jugador (MVP), Mejor Anotador y Mejor Opuesto del torneo. Su destacado desempeño en el ataque junto a Leandro Mejía y Juan Felipe Castañeda fue clave para la victoria colombiana.
¿A qué equipos derrotó Colombia para ganar la medalla de oro en los Centroamericanos?
Colombia tuvo un torneo invicto derrotando a Surinam (3-0) y logrando victorias con marcador de 3-2 ante México, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico en la gran final.
¿Por qué le dicen “Amaranto” a Miguel Ángel Martínez, la figura del equipo de voleibol?
Su apodo se debe a que en sus inicios practicó fútbol y solían compararlo esencialmente y por su estilo con el exfutbolista colombiano Luis Amaranto Perea.
¿Cuándo debuta la selección femenina de voleibol de Colombia en los Juegos Centroamericanos y contra quién juega?
La selección femenina debuta este domingo 2 de agosto a las 6:00 p.m., enfrentando a la selección de Venezuela en el primer partido del grupo.
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