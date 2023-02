“Me puse muy nervioso en el momento en que le agradecí a mis animales y las personas se pararon del puesto y me aplaudieron, fue bonito porque fue la primera vez que tuve esa sensación. Comenzaron a gritar ¡Borrego! ¡Borrego! Sentí que sí me quieren mucho”.

“Sí ha mejorado. Antes los potreros estaban muy descuidados, era como mucho pasto porque no se lo comían los animales, los corrales no estaban tan buenos. Hoy todo está mucho más organizado, los corrales están en perfectas condiciones para que los animales estén. La granja ha cambiado mucho”.

“Mi mamá al inicio no estaba tan convencida de esto de las redes sociales y hoy ya también tiene su canal de recetas; mi papá todavía no porque no tiene tanta paciencia, pero nos ayuda mucho en los arreglos de la granja”.

El año pasado recibió algunas críticas por criar a sus gallinas...

“A mí no me gustan mucho las polémicas, entonces lo que hice fue borrar esos videos para que la gente se olvidara, tengo cosas más chéveres para mostrar, una polémica no aporta mucho. No volví a hablar del tema porque me estaba estresando, todavía salen comentarios, pero ya pasó. Yo sigo con mis gallinas todos los días, cuidándolas”.

¿En el futuro quiere seguir viviendo en el campo o irse para la ciudad?

“No me imagino en otro lado que no sea la granja, porque a veces que salgo me estreso porque aquí todo es más tranquilo. El estilo de vida de la granja no lo cambio por nada”.