“ Me encanta hacer reír a la gente, un día que yo no haga reír a los demás fue un día que perdí , hasta en mis momentos más difíciles hago reir”.

Si la gente se refiere a Juandy le pueden decir él o ella: es de género fluido. En su proceso para descubrirse pasó por definirse como hombre gay, gay femenino y persona no binaria. Finalmente, y después de esos tránsitos, sintió que lo que hacía era ponerse etiquetas, entonces rompió para únicamente ser él o ella, ser Juandy, un ser auténtico.

“Siempre me dijo que fuera feliz sin hacerle daño a la gente, que las cosas no son para el que las tiene, sino para el que las necesita, ese sentido de ayuda que tenía se quedó conmigo. Nunca le importó lo que dijeran de él en ningún aspecto, yo crecí viendo su seguridad en todos los espacios”.

En 2011 se fue a vivir a Bogotá y llegó sufriendo de anorexia: aguantaba hambre a propósito y se le volvió algo adictivo. Pasó de pesar 65 kilos a 43. “Fueron cuatro años en ese infierno que se convierte en una bulimia, me veía como un gancho, se me devolvía la comida y ahí comencé a recibir ayuda de psicólogos y nutricionistas”.

“Siempre he sido yo sola enfrentando la vida, mi mamá biológica se fue de la casa cuando tenía 5 años y don Nepo falleció, él era todo mi universo, y cuando murió me sentí aún más solitaria”, dice Juandy, el joven que con sus videos alegra a sus seguidores, que casi siempre tiene una sonrisa gigante en el rostro, pero que detrás esconde muchas historias: unas muy felices y otras no tanto.