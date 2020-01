La importancia de hacer nada (y disfrutarlo)

Lo ha tomado con gracia aunque se nota que la recomendación no le gustó. Tiene 61 años y ha pasado 40 de su vida trabajando intensamente. Que si los discos, las giras, los libros y además los escándalos, la vida desenfrenada, el ejercicio al límite y la disciplina. Ella es Madonna y lo que no le gusta es estar quieta, a pesar de que debe parar porque experimenta fuertes dolores en su cuerpo que la obligan a hacer nada.

“Me han dicho muy claramente que si voy a continuar con mi gira debo descansar lo máximo posible para no causar un daño irreversible. Nunca permití que una lesión me impidiera actuar, pero esta vez tengo que aceptar que no es ninguna vergüenza ser humana y tengo que presionar el botón de pausa”, dijo en su cuenta de Instagram el fin de semana de Navidad cuando contó que subir al escenario en que se encontraba (Miami) fue todo un tormento (le dolía el cuerpo) y que a medida que cantaba, rezaba para que pudiera terminar el espectáculo.

Qué tiene Madonna, es un misterio. Lo único claro es que debe cuidarse.