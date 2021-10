Esta es la última oportunidad para evitar una catástrofe ambiental

Se acabó. Esta es la última oportunidad. No hay más tiempo ni más planetas Tierra, se agotan los recursos y el aumento de la temperatura no se detiene. Y el mundo lo sabe.

El Acuerdo de París, con su límite de 1,5 grados centígrados de aumento, no se está cumpliendo. Ya se sabe que, de seguir así, o incluso cumpliendo los objetivos acordados, no será suficiente y el aumento para mitad de siglo será de 2,7 grados, un nivel catastrófico.

Por esto, comienza la última oportunidad y después no habrá más: inició hoy 31 de octubre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021, que es la Conferencia de las Partes número 26, o COP26. Será en la ciudad de Glasgow, Escocia, hasta el 12 de noviembre.

Y podría, incluso, no ser suficiente. El mismo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo en una rueda de prensa durante la Cumbre del G20 que “existe un grave riesgo de que la COP26 no cumpla su propósito”, aunque más que una predicción, lo dijo como una advertencia.

Aunque ya se está al límite, señaló que todavía hay tiempo de encaminar las cosas y que esta reunión es la ocasión perfecta. Eso sí, “ no es el momento de anunciar los resultados de Glasgow. Es el momento de presionar para que Glasgow tenga los resultados correctos”, puntualizó.

¿Qué es la COP26?

De acuerdo con la ONU, es la mayor y más importante conferencia relacionada con el clima del planeta y nació en 1992 con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aunque solo desde 1994, cuando entró en vigor el tratado, se reúnen anualmente los 197 signatarios (actuales) con el objetivo de “estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera”.

El evento se denomina Conferencia de las Partes o COP por Conference of the Parties y el año pasado no se celebró a causa del covid-19.