La lista de restaurantes que participarán en el Burger Master

Serán 314 restaurantes de 13 ciudades los que participarán en una nueva edición del Burger Master, que se realizará entre el 29 de abril y el 5 de mayo. Si usted es una de las personas que quiere disfrutar de este festival, esta es la lista de lugares en los que podrá ser jurado de su propuesta para ganarse el premio a la mejor hamburguesa.

Medellín contará con 57 espacios: Barbacoa Burger & Beer SAS, Barrio Burger, Best Burger Grill, Bizarro Restaurante, Burger Grill, Burger Time, Burgesería Gourmet, Calisto, Classic Dinner, Costillas & Burgers, El Sombrero Burger Bar, Five Star, Flores y Sabores, Full Burger, Hamburguesas La Nacional, Hard Rock Café, Idol Burger, Ilegal Burger, Isabel Parrilla & Vinos, Jabali Culto al Cerdo, Jack & Roll, Juicy Lucy, La Abarroteria, La Calle Pub, La Estación La Parada del Sabor, La Gustela Medellín, La House of Demons, Medellín Burger Company, Monsieur Burger, Moos Hamburguesería, Nómada, Office Burger, Paprika, Pigasus Burguer, Prado Burger Grill Districor Bello, Restaurante Lardón “Doctrina del Sabor”, Rib Eye Parrilla y Bar, Señor Pig, Steakhouse Másfinca, Tasty’s, The Bgr Burgers Homemade, The Grill Station Burger, The Jungle Burger, The Shamrock Fries and Meat, Voler y Wakamole Nacho & Burger.

Bello: The Shamrock Fries and Meat, Mekatiadero, La Minuta Gourmet, La Plaza Hamburguesera, 3 Hermanos Parrilla, El Contenedor by La Bondiola y On Fire.

Alto de Las Palmas y alrededores: Voler y Tezenda.

Sabaneta – Itagüí – La Estrella: 48 Street by Sinsombrero, BANG! Burger Yard, Burgesería Gourmet, Mr. Burger’s y Gurban Colombia.