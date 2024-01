El 29 de febrero es una fecha cargada de misterio y azar astronómico. Según cálculos estadísticos, las personas nacidas este día representan el 0.27% de la población mundial. La probabilidad de nacer un 29 de febrero es una entre 1.461. Los números son más propicios para nacer en otras fechas: hay una opción entre 365 de nacer un 1 de enero, un 31 de diciembre o cualquier otro día del calendario.

Esta singularidad estadística ha hecho que las personas que cumplen años un 29 de febrero creen comunidades virtuales y reales. Una de las más conocidas es la Sociedad Honoraria de los Nacidos en Día Bisiesto, que cuenta con una página web y con un grupo en Meta. Es tanta la curiosidad que despierta el año bisiesto que los nacidos en el día extra reciben el nombre de leapers o leap yearlings.

Le puede interesar: TikTok se queda sin la música de Taylor Swift y The Weeknd: Universal Music retira su catálogo de la red social

La existencia de los años bisiestos se origina en la necesidad ajustar el calendario para mantenerlo alineado con las estaciones del año y el ciclo solar. La Tierra tarda 365,2422 días en completar una órbita alrededor del sol. Ese margen no exacto hizo que los encargados de elaborar el calendario se vieran en la obligación de incluir un día extra cada cuatro años. El primer calendario que incluyó el año bisiesto lo instituyó el emperador romano Julio César, en el año 45 a.C. Lo hizo para ajustar el desfase que había en los antiguos calendarios romanos entre el año lunar y el año solar.

El método se refinó en 1582, cuando el Papa Gregorio XIII instauró el calendario gregoriano.

En la lista de celebridades que nacieron un 29 de febrero se destacan los nombres de Gioachino Rossini el compositor de las óperas El barbero de Sevilla y Guillermo Tell; Dinah Shore, presentadora y actriz; Ja Rule, rapero recordado por sus canciones Always On Time y Livin’ It Up; Jessie T. Usher, actor de cine.