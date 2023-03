La rinitis no siempre es igual, a veces es alérgica y otras veces no, ¿cuál es la suya?

Hay algunas personas que describen que todo el tiempo se la pasan con rinitis, porque son varias las veces en las que síntomas como congestión nasal, estornudos, tos, oídos tapados, disminución del sentido del olfato, piquiña en los ojos, dolor de garganta o la hinchazón debajo de los ojos no les permiten estar bien y pueden condicionar su vida.

Si usted se identifica con uno de esos síntomas, debe saber que esta afección es una inflamación de la nariz (itis viene de inflamación y rino de nariz) y que existen varios tipos que requieren tratamientos distintos —diferente a lo que suelen creer algunas personas que imitan los tratamientos que médicos les recetan a otros—.

“Una situación común es que la gente crea que todas las rinitis se manejan igual y no es así. Compran lo que usó otra persona y que le funcionó en su caso particular, pero esto no es bueno, porque las rinitis ocurren por muchas causas y los tratamientos son diferentes en cada una de ellas”, dice el alergólogo Jorge Mario Sánchez, docente de la Facultad de Medicina de la U de A.

La rinitis se divide en dos grupos grandes, que es la alérgica y la no alérgica. De este último grupo hace parte un tipo de rinitis que surge a causa de la automedicación, llamada rinitis rebote que se origina por el consumo excesivo de medicamentos utilizados como descongestionantes nasales como la oximetazolina, que aunque suele quitar rápidamente la congestión, su uso frecuente genera esta rinitis más difícil de desaparecer.

“Puede tener una obstrucción nasal, una rinitis más difícil de controlar, por lo que el llamado es a que no se automedique y consulte con un especialista”, explica la médica Maria Camila Lopera, residente de alergología en la misma institución.