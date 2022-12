Luego mencionó que vivir con dolor no era algo “bonito” y aseguró que las personas que padecían algún tipo de enfermedad que generara dolor lo debían entender muy bien porque este tipo de dolencias afectan la calidad de vida, las emociones y la salud mental. “Yo, honestamente, ya no sé qué hacer, se los juro”, confesó la influencer mientras contenía las lágrimas. “El hecho, familia, es que pensé que iba a mejorar, pero no, el dolor está constante”, aseguró.