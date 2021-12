En Alemania será obligatorio vacunarse, ¿por qué?

Alemania tiene la tasa de vacunación más baja de Europa Occidental: 68 % de su población total ha completado el esquema de inmunización (con corte al 1 de diciembre). Además está presenciando el repunte de casos más fuerte que ha tenido hasta la fecha (ver gráfico) y en las zonas más afectadas los hospitales están colapsados.

“Ante esta situación es necesario hacer la vacuna contra el covid-19 obligatoria”, expresó este jueves en rueda de prensa la primera ministra (saliente) de Alemania, Ángela Merkel. Las autoridades no esperaban tan poca aceptación voluntaria.

Quien será su sucesor, Olaf Scholz, también comentó que aquello “no sería necesario” si la situación fuera diferente. La ley, que será votada por el Parlamento alemán antes de finales de año, empezaría a regir a principios del próximo.

Por su parte, Austria y Grecia, también países europeos, señalaron que para 2022 se multaría a los ciudadanos que se nieguen a recibir la vacuna. Según un borrador de proyecto de ley que cita el medio austríaco Die Presse, en ese país los cobros serían de hasta 7.200 euros (cerca de 32 millones de pesos) por persona (aunque hay varias oportunidades antes).

En Grecia, anunció su primer ministro, los mayores de 60 años no vacunados que en 2022 no tengan al menos una cita de agendamiento para recibir el biológico serán multados con un pago de hasta 100 euros (445.000 pesos) por persona. Por ahora, solo estarían exentos aquellos que por cuestiones de salud no puedan ser inoculados.

¿Qué es obligatorio?

El concepto explícito no se ha propuesto en muchos países, salvo algunos como los mencionados. Sin embargo, ya hay acciones que implican obligatoriedad. De acuerdo con Andrea Ramírez, epidemióloga y docente de la Universidad de los Andes, se entiende como lo que ya se conoce por ejemplo en Colombia: “Que para asistir a actividades específicas (comer en restaurantes, ir a conciertos o eventos públicos en general) sea necesario acreditar la vacunación. Bajo ninguna circunstancia es cogerlos a la fuerza y obligarlos a vacunarse, es solo establecer restricciones”. Es una decisión social: si quiere asistir a un evento, necesita vacunarse. Es un condicionante, pero podría elegir no ir al evento.

Sin embargo, pueden haber medidas más fuertes que otras. Particularmente en Alemania, la propuesta es que las autoridades amplíen las restricciones para los no inmunizados: además de los sitios de ocio no podrán ingresar al comercio minorista no esencial, es decir, a ningún establecimiento excepto aquellos en los que se vende comida de primera necesidad y farmacias. Por ahora están siendo aceptados también test de antígeno negativo reciente, pero Merkel no descartó la posibilidad de que el Parlamento endurezca las medidas.