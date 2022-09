El club tiene un archivo, desde 1990, con todas las cartas que llegan dirigidas a Julieta. Antes de la pandemia recibían 50.000 al año, la mayoría de ellas dejadas por los turistas que visitan la casa, que paradójicamente no es la original, sino una que construyeron como réplica a la que Shakespeare describe en su novela.

Los turistas participan

Los visitantes que llegan hasta Verona, la mayoría atraídos por la historia de los protagonistas de la novela de Shakespeare, pueden hacer parte del grupo de escritores encargados de atender las cartas a Julieta como parte de la visita. Johanna recuerda que llegan muy pocas cartas de hombres y que entre los encargados de las respuestas nunca ha habido nadie del género masculino.

Por estos días esta tradición se ha vuelto muy mediática gracias a la película Romance en Verona, muy popular por estos días en la plataforma de streaming Netflix y en la que aparece Club Di Giuletta y la propia Johana Logreira respondiendo una carta para la amada Julieta.

Cada mañana Johanna llega a su oficina, en la casa de Julieta, y de los buzones y de las paredes toma las cartas en español e inglés con el encabezado “Querida, Julieta”, de ahí para delante deja volar su imaginación y como si fuera la misma Julieta comienza a responder con su pluma .

La película Romance en Verona

Verona, la ciudad de Romeo y Julieta, es el escenario natural de este drama romántico que narra cómo dos desconocidos deben compartir un apartamento alquilado. Es protagonizada por Tom Hopper (The Umbrella Academy) y Kat Graham (The vampire diaries), bajo la dirección de Mark Steven Johnson. Durante varias semanas estuvo en el top de las diez más vistas en Colombia, pese a que los comentarios no son los mejores.