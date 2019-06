Un restaurante colombiano entre los 50 mejores del mundo

Es la primera vez que la prestigiosa lista incluye a un restaurante colombiano. Los galardones se entregaron en Singapur este martes y son los reconocidos The World’s 50 Best Restaurants 2019

En su primera presentación en Asia, este ranquin elaborado con las votaciones de un panel de 1.040 expertos en gastronomía de los cinco continentes tiene un marcado acento hispano en los primeros puestos y la llegada, por primera vez, en el puesto 49, de Leonor Espinosa con su restaurante Leo, ubicado en Bogotá y con el que descubre la despensa del país al tiempo que ayuda a comunidades indígenas.

Leo ya había engrosado la lista de mejores restaurantes latinoamericanos que realiza cada año, y desde 2002, La revista Restaurant pero es la primera vez que consigue entrar a la lista de los 50 mejores del mundo.

Es dicha lista, Central, del chef peruano Virgilio Martínez, mantuvo la sexta posición y se coronó mejor restaurante de Latinoamérica.

Entre los latinoamericanos también están Maido en Lima en el 10; Pujol, en Ciudad de México en el 12: El Quintonil en Ciudad de México se ubicó en el 24, Boragó en Santiago de Chile en el 26, Don Julio en Buenos Aires en el 34 y A casa do porco de Sao Paulo en el 39.

Figuran además 6 restaurantes españoles: Disfrutar (9) Mugaritz (7), Azurmendi (14), Tickets (20), Elkano (30) y Nerua (32).

Paralelamente, la mexicana Daniela Soto-Innes acudió a Singapur para recoger su premio anunciado en abril como mejor mujer chef del mundo con su restaurante Cosme de Nueva York.

Este año las reglas del juego cambiaron y según las nuevas normas, ya no aparecen restaurantes que hayan ocupado en años anteriores la primera posición, como el español El Celler de Can Roca. Registraban diarios españoles como Vanguardia, en enero de este año que “todos aquellos restaurantes que ya han sido proclamados número 1 ingresarán en un programa llamado Best of the Best y ya no serán elegibles ni aparecerán en el ranquin anual”.

Es por eso que este año, el primer lugar fue para Mirazur (Menton, Francia), cuyo cocinero es Mauro Colagreco. El chef argentino llegó a Mirazur, que luce tres estrellas Michelin, en 2006, cuando tenía 29 años y poca experiencia, él con su cocina mediterránea de influencias francesas e italianas, en la que utiliza hortalizas y flores de su propio huerto, ha posicionado este restaurante de la Costa Azul francesa como referente gastronómico mundial.

Al cambiar las normas para sacar del listado a todos los que lo han encabezado, se presentó Best of The Best, algo así como el “salón de la fama” de los restaurantes e integrado por elBulli, The French Laundry, The Fat Duck, Noma, El Celler de Can Roca, Eleven Madison Park y Osteria Francescana, sumándose el año próximo Mirazur.

Otros galardones premiaron al español afincado en Estados Unidos José Andrés quien recogió el Icon Award 2019, no solo por un trabajo de difusión de la gastronomía española que ha conquistado paladares como los de los Obama, sino también por su labor humanitaria en zonas afectadas por catástrofes naturales.

Estos fueron los restaurantes seleccionados como los mejores del mundo.

1.- Mirazur (Menton, Francia), de Mauro Colagreco.

2.- Noma (Copenhague), de Rene Redzepi.

3.- Asador Etxebarri (Atxondo, España), de Bittor Arguinzoniz.

4.- Gaggan (Bangkok), de Gaggan Anand.

5.- Geranium (Copenhague), de Rasmus Kofoed.

6.- Central (Lima), de Virgilio Martínez.

7.- Mugaritz (San Sebastián, España), de Andoni Luis Aduriz.

8.- Arpège (París), de Alain Passard.

9.- Disfrutar (Barcelona), de Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch.

10.- Maido (Lima), de Mitsuharu Tsumura.

11.- Den (Tokio), de Zaiyu Hasegawa.

12.- Pujol (Ciudad de México), de Enrique Olvera.

13.- White Rabbit (Moscú), de Vladimir Mukhin.

14.- Azurmendi (Larrabetzu, España), de Eneko Atxa.

15.- Septime (París), de Bertrand Grébaut.

16.- Alain Ducasse au Plaza Athénée (París), de Alain Ducasse.

17.- Steirereck (Viena), de Heinz Reitbauer.

18.- Odette (Singapur), de Julien Royer.

19.- Twins Garden (Moscú), de Ivan y Sergey Berezutski.

20.- Tickets (Barcelona), de Albert Adriá.

21.- Frantzén (Estocolmo), de Bjorn Frantzén.

22.- Narisawa (Tokio), de Yoshihiro Narisawa.

23.- Cosme (Nueva York), de Daniela Soto-Innes.

24.- Quintonil (Ciudad de México), de Jorge Vallejo.

25.- Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (París), de Yannick Alléno.

26.- Boragó (Santiago de Chile), de Rodolfo Guzmán.

27.- The Clove Club (Londres), de Isaac McHale.

28.- Blue Hill at Stone Barns (Pocantico Hills, EE.UU.), de Dan Barber.

29.- Piazza Duomo (Alba, Italia), de Enrico Crippa.

30.- Elkano (Guetaria, España), de Aitor Arregi.

31.- Le Calandre (Rubano, Italia), de Massimiliano Alajmo.

32.- Nerua (Bilbao), de Josean Alija.

33.- Lyle’s (Londres), de James Lowe.

34.- Don Julio (Buenos Aires), de Pablo Jesús Rivero.

35.- Atelier Crenn (San Francisco, EE.UU.), de Dominique Crenn.

36.- Le Bernardin (Nueva York), de Eric Ripert.

37.- Alinea (Chicago, EE.UU.), de Grant Achatz.

38.- Hisa Franko (Kobarid, Eslovenia), de Ana Ros.

39.- A Casa do Porco (Sao Paulo), de Jefferson Rueda.

40.- Restaurant Tim Raue (Berlín), de Tim Raue.

41.- The Chairman (Hong Kong), de Kwok Keung Tung.

42.- Belcanto (Lisboa), de José Avillez.

43.- Hof Van Cleve (Kruishoutem, Bélgica), de Peter Goossens.

44.- Test Kitchen (Ciudad El Cabo, Sudáfrica), de Luke Dale-Roberts.

45.- Sühring (Bangkok), de Thomas and Mathias Sühring.

46.- De Librije (Zwolle, Holanda), de Jonnie Boer.

47.- Benu (San Francisco, EE.UU.), de Corey Lee.

48.- Ultraviolet by Paul Pairet (Shanghai, China), de Paul Pairet.

49.- Leo (Bogotá), de Leonor Espinosa.

50.- Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza), de Andreas Caminada.