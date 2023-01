Ahora el nuevo motivo por el que causa revuelo en redes sociales, se debe a que ha anunciado junto a su pareja que Índigo, un nombre unisex, que significa nueva era, no será encasillado en ningún sexo o género, sino que hasta que pueda decidir será criado de manera no binaria: no es niño o niña.

El rumor de que la pareja estaba en crisis es falso

Los rumores sobre la supuesta crisis matrimonial entre Evaluna Montaner y su esposo Camilo Echeverry durante los últimos meses crecieron de manera exponencial, al punto de atreverse a afirmar sus seguidores de que se estaban separando, y que el lío por su bebé Índigo apenas empezaba.

Pero todos estos fueron desmentidos, tras una nueva publicación de la artista en su perfil oficial de Instagram.

“Me volví más y más loca por mi esposo”, se puede leer entre todas las frases que Evaluna escribió para conmemorar el 2022. Un año en el que atravesó distintos procesos personales y profesionales. Se hizo mamá, fue nominada en los Grammy, estelarizó un reality, se hizo tía, abrió una fundación, entre otros logros más.

“Este año definitivamente será uno que recordaré para siempre. Todo lo que fue no cabe en un solo post. Dios me dio el privilegio de ser la mamá de Índigo. Parí en casa como lo soñé, sin anestesia y con Camilo y mi familia, respirando y viviendo cada contracción conmigo. Después de parir me enojé con mi cuerpo por verse tan diferente, hasta que lo volví a amar y le agradezco por todo lo que es capaz de hacer. Cumplí 25 años y estoy donde quiero estar. Me enamoré más de mi mamá y de nuestra relación”, es el inicio del escrito que ya cuenta con más de 1.7 millones de likes y casi dos mil comentarios.

“Leer esto me hizo feliz, ¡qué lindo! ¡Felicidades, hermanita! Amé verlos varias veces este año”, “Y también me hicisteis muy feliz en uno de los días más felices de mi vida Feliz año!!!!”, “Feliz año Eva, un abrazo grande a todos”, “lo mejor siempre para ti y tu hermosa familia que sigan las bendiciones y que sigan inspirando tanto los queremos”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.