¿Los médicos del país se forman en lo que se necesita?

Carlos Alberto Palacio Acosta , decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, detalla que esto es una pandemia en la que hay una cantidad inmensa de personas requiriendo de un servicio específico y “por más intensivistas que pudiesen formarse no va haber el suficiente talento humano en esa área, en este caso es cuidados intensivos porque los pacientes necesitan conectarse a un ventilador, si el problema fuera de hígado, hepatólogos, pues va a ser exactamente igual, no vamos a tener el número de hepatólogos formados. En general, en el mundo, no hay suficiente capacidad de responder con el talento humano con mucha gente enfermándose de lo mismo, ese es un elemento que hay que tener en consideración”.

Apunta el decano de Medicina de la U. de A. que además, al pedir intensivistas, por ejemplo, no se tiene en cuenta que no hay muchas escuelas de medicina que formen talento humano en esta materia (solo 14 facultades de 50 que tienen especializaciones en el país graduaron intensivistas en 2018) debido a que es una formación muy larga que requiere mucho tiempo de inversión.

Según los registros del Ministerio de Salud en 2018 se graduaron en Colombia 6.290 médicos, 611 de ellos en Medellín y sin contar los profesionales en enfermería, odontología, bacteriología y otras ramas de la salud y actualmente, confirma el decano Palacio, hay 30 facultades de medicina en Colombia que ofertan programas de posgrado con un aproximado de 500 especializaciones médicas y quirúrgicas que exigen como requisito de inscripción el título de pregrado en Medicina.

Que esos médicos y especialistas sean suficientes o no es uno de los puntos que ha venido trabajando el observatorio Así vamos en salud, y “desde hace poco más de un año y medio –detalla su director– ya veíamos con preocupación ese tema en tres componentes, la formación, la distribución o el mercado de ese talento humano y las condiciones laborales”.

Sobre el primer punto los profesionales consultados aseguran que la formación en Colombia es de calidad y eso para ellos no tiene mayor discusión. “Aquí el tema es la pertinencia”, indica Galán, quien añade que “la autonomía universitaria no le ha preparado al sector salud los profesionales que este requiere, en gran medida porque el sector salud no le ha dicho al sector educativo qué es lo que necesita (...) No es que se meta en el currículo de cómo va a formar a ese personal, pero sí que le diga que necesita más médicos de familia, tantos intensivistas, etcétera. El problema de la oferta es que se ha creado y construido sin atención clara a la demanda”.

El decano de la Universidad de Antioquia, por el contrario, indica que el trabajo en ese sentido sí se está haciendo. “Desde hace más o menos cinco años, con la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, venimos en un proceso de transformación y de análisis de la educación médica colombiana. Trabajamos de manera conjunta con los ministerios, tanto de salud como de educación, para poder no solo mirar la parte de la formación integral en el área medica en cuanto a los currículos, sino también en los posgrados clínicos quirúrgicos y actualizar los temas curriculares, de hacerlas más integrales en su formación, con más capacidad de trabajo interdisciplinario y de flexibilidad, que son temas que hoy en día se hacen necesarios en el personal de salud, para que en su trabajo diario puedan tener estas competencias”. Gómez detalla que la iniciativa de ponerse a dialogar en una misma mesa es clara, “tenemos que ver qué estrategias utilizamos para mejorar esto entre todos”.

En el tema de la distribución del personal médico en el país (concentrada en las grandes capitales) indican desde el observatorio Así vamos en salud que se necesitan políticas regulatorias con incentivos para que los profesionales o bien se queden en sus regiones o regresen a su lugar de origen y siempre con buenas condiciones laborales. El decano Palacio añade que a la luz de esta pandemia se ha evidenciado que en muchas ocasiones las condiciones de trabajo para el personal del área de la salud no son las mejores, “ojalá todo esto dé pie a que realmente se retome un camino de poderle retornar al médico que está trabajando lo justo en cuanto al reconocimiento laboral y económico”.