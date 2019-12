Los niños corcharon a Papa Noel en esta entrevista

Pregunta tras pregunta la nariz de Papá Noel se puso más roja de lo que normalmente la mantiene. Varias veces tomó unos segundos de más para responder y nunca dejó de sonreír con su sonoro Jo Jo Jo.

La cita era a las nueve de la mañana y los periodistas invitados, en este caso cuatro niños, entre los 7 y los 9 años, llegaron desde las 8:15 a.m. Estaban ansiosos, se asomaban por las ventanas y corrían hasta la puerta esperando a su entrevistado, nada más y nada menos que Papá Noel Galletero. Tras los saludos y abrazos iniciales y la instrucción de grabar por parte de los camarógrafos comenzaron a salir las preguntas de Susana, Luciana, Luis David y David que pusieron contra las cuerdas al hombre de la barba blanca que reparte regalos y, en este caso, galletas en esta temporada del año.

Aunque varias de las respuestas no dejaron del todo convencidos a los reporteritos, al final terminaron abrazándolo. Así fue este mano a mano.

¿Cómo entras por la chimenea si tienes una panza tan grande?

“Jo Jo... eso es un secreto que sé solo yo”.

¿Si las casas no tienenchimenea, por dónde entras?

“Busco la manera de entrar por un lugar por el que no se den cuenta, por ejemplo, por debajo de la puerta, por una ventanita. Con mi imaginación entró por cualquier lugar”.

¿Usted si cabe pordebajo de la puerta?

“Sí, quepo portodas partes”.

¿Cómo te caben los regalos para todos los niños del mundo en ese saco tan pequeño?

“Porque el Papa Noel Galletero tiene muchos poderes mágicos y uno de ellos es que en mi bolsa hay espacio todos los regalos del mundo”.

He ido a tu espectáculo y no he visto el lugar donde duermes...

“Porque ese es un lugar al que solo yo puedo ir. Mundo Noel, al sitio al que ustedes van a ver el espectáculo, es donde recibo a los niños y comparto con ellos muchos valores y enseñanzas, para que sean unos muy buenos ciudadanos”.

¿Cuántos años tienes?

“Yo no tengo edad”.

¿Qué...?

“Siempre, desde los principios de la historia, he sido así”.