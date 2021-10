El abuelo que ha coleccionado 1.310 palabras paisas

Cuando se escucha la voz de Mario Velásquez Sierra al otro lado del teléfono, uno de inmediato se imagina a un abuelo sentado en un sofá echando cuento. Después, cuando lo tiene al frente, comprueba que su voz no engaña. Y que sí, que es un abuelo con muchas historias, las mismas que él disfruta contar.

Tiene 85 años y no ha perdido la capacidad de asombro. Don Mario es muy curioso, también muy creativo: desde hace diez años colecciona palabras paisas. Cuando viajaba a los pueblos por su trabajo como vicepresidente en una importante compañía de seguros, las escuchaba y las guardaba en libretas, luego las digitalizó en su computador, entonces el resultado de todo fue una especie de diccionario que ya tiene 1.310 palabras.

Motivado por los consejos de su nieta Manuela Hernández Velásquez, el año pasado, en pleno encierro por la pandemia, sacó la primera edición de Vocabulario Paisa. Fueron 300 ejemplares de una publicación de bolsillo que le regaló principalmente a familias y amigos. Este libro va en su segunda edición: sacó 600 ejemplares.

—Mi nieta Manuela los vende a través de esas redes Instagram, Facebook y no sé qué más cosas. Yo le decía que me daba susto que nos encartáramos con tantos libros y ella me decía tranquilo papito que los vendemos; y así fue, ahora solo tenemos diez libritos—, cuenta don Mario, y luego suelta una risa franca, contagiosa.