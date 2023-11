Militantes del movimiento ecologista Just Stop Oil, opuesto a las energías fósiles, rompieron este lunes en la National Gallery de Londres el cristal de protección de un cuadro del pintor español Diego Velázquez , que había sido atacado también a principios del siglo pasado por una sufragista.

Just Stop Oil, conocida por este tipo de acciones, reclama el cese inmediato de nuevos proyectos de petróleo y gas en el Reino Unido.

No se sabe con seguridad el año de su creación por parte de Velázquez, aunque se cree que es una de las últimas obras del pintor , fallecido en 1660.

“Las mujeres no tenían derecho a votar en las urnas. El momento ya no es de palabras sino de acciones”, declararon las activistas tras su acción, según Just Stop Oil.

La National Gallery confirmó la acción, precisando que los servicios de seguridad evacuaron a los visitantes de la sala y llamaron a la policía, mientras el cuadro era retirado para ser examinado por los conservadores del museo.

La policía de Londres indicó que detuvo a los dos militantes por degradación.