Así aprendió a cantar Sarah, la ‘Mini Whitney Houston’ de Buenaventura que hizo llorar a César Escola

El profesor trabaja en la sede de la comuna 5 de Buenaventura , en el barrio Santa Fe, donde atiende a 139 niños y jóvenes de entre 7 y 17 años. Aunque el programa recibe estudiantes de toda la ciudad , los principales beneficiarios son los de ese sector. Sarah Isabel no vive allí, así que su mamá, Gilma García Bonilla, la lleva siempre hasta el lugar de los ensayos.

Batuta es una fundación que desde 1991 acompaña a niños y jóvenes en todo el país con formación musical gratuita. Trabaja con un modelo llamado orquesta-escuela , en el que la música no se aprende de manera individual, sino siempre en grupo, de la mano de un acompañamiento psicosocial. “Los chicos cantan en coro, tocan en grupo. Todo se hace de manera articulada entre los demás, y eso permite que ese crecimiento sea integral”, explicó Coime.

El lunes 5 de octubre, Sarah Isabel Ramos García salió al escenario de Yo me llamo Mini , de Caracol Televisión, y cantó como Whitney Houston con una fuerza que dejó al jurado César Escola con lágrimas en los ojos. Detrás de esa voz hay una niña de Buenaventura que ya cantaba antes de llegar al programa y que desde 2024 se forma en la Fundación Nacional Batuta , según contó a El Colombiano Diego Coime, su profesor de música.

Niños y jóvenes de la sede de la Fundación Nacional Batuta en la comuna 5 de Buenaventura, donde se forma Sarah Isabel. FOTO cortesía Diego Coime

Niños y jóvenes de la sede de la Fundación Nacional Batuta en la comuna 5 de Buenaventura, donde se forma Sarah Isabel. FOTO cortesía Diego Coime

La niña ha contado que sus primeras lecciones de canto las recibió en casa, de su mamá y de su abuela Gertrudis Bonilla, cantautora del Pacífico colombiano . Cuando llegó a Batuta, ya cantaba y hacía música. “Su talento es innato. Ella nació con ese don, y en Batuta le hemos dado ciertas herramientas para que pueda construir una estética de sonido y una fonación más agradable ”, dijo Coime. Según el profesor, el coro le ha dado conocimientos técnicos sobre articulación y dictado musical, que le sirven a la hora de interpretar.

Además de la música, Sarah Isabel estudia inglés en una academia de Buenaventura, y para Coime ese fue el camino que la llevó hasta Whitney Houston. “Creo que empezó a ver documentales e información sobre Whitney, y la música de Whitney se le fue metiendo por las venas”, contó. La canción con la que audicionó no era nueva para ella, porque ya la había cantado antes e incluso había hecho videos de TikTok con ella. Para su profesor, aunque se trata de música adulta, la niña se la apropia a la perfección. “Lo pronuncia muy bien y lo entiende también muy bien”, aseguró sobre su inglés.

Su mamá siempre ha estado pendiente de que pueda participar en concursos de este tipo. “La mamá es como la manager de primera mano de la niña”, dijo Coime. Según el profesor, la familia ya la había inscrito antes en La Voz Kids, pero en esa ocasión no pasó los filtros. Después, al parecer, el canal la contactó desde su base de datos para ofrecerle una nueva audición en este programa. En el proceso también ayudó el papá de Diana Camila Estupiñán, la niña de Buenaventura que ganó La Voz Kids en 2022 y que es muy cercana a Sarah Isabel, quien le dio información sobre cómo funcionaba el concurso.

Para saber más: Estéreo Picnic 2027: fechas, boletería y todo lo que se sabe hasta el momento

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Además de su gusto por las músicas afroamericanas, Sarah Isabel canta y toca la música tradicional del Pacífico Sur. “Con Batuta, más que canciones de otras regiones, hacemos músicas tradicionales con marimba. La niña también toca marimba, canta y acompaña al marimbero principal”, contó su profesor.

Mientras el país la conoce como la ‘Mini Whitney Houston’, en Buenaventura Sarah Isabel sigue en el coro de Batuta, entre las clases de inglés y la marimba de su región, con una voz que, como dice su profesor, ya traía desde antes de llegar a cualquier escenario.

Le puede interesar: Video | Tremendo susto de artista callejero en Pereira con un policía que solo quería cantar