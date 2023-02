• ¿El vapeo está libre de nicotina?

La mayoría de vapeadores sí contienen nicotina, aunque es cierto que existen presentaciones con solo saborizantes, Pese a esto hay que tener en cuenta que “los vapeadores con nicotina son una opción que disminuye significativamente los riesgos asociados al consumo de nicotina, pero eso no quiere decir que estén 100% exentos de esos riesgos”, añade Pérez.

• ¿El vapeo ayuda a dejar de fumar?

No. Los vapeadores reducen el daño asociado al consumo de nicotina, pero no están diseñados para disminuir la dependencia. Son una opción para aquellas personas que no han conseguido dejar de fumar y quieren optar por una forma de fumar “menos peligrosa”.

• ¿El vapeo promueve la adicción al tabaco?

“Son las compañías que comercializan los productos las que están promoviendo la adicción a la nicotina, pues presentan a los vapeadores como utensilios sofisticados, elegantes y sin riesgos, y su publicidad parece apuntar a poblaciones más prestas al consumo experimental como jóvenes o adolescentes”, argumenta Pérez.