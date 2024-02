Sobre el hecho y las consecuencias que pudo generar la situación no se tuvo mayor información, hasta este domingo 4 de febrero, cuando un medio local informó que la mujer, por cuenta de los señalamientos e insultos que ha recibido en internet, intentó quitarse la vida.

Según dijo uno de sus hermanos, quien se identificó como Luciano Moncaleano, ella se habría tomado unas pastillas con ese propósito, pero algunos de sus amigos alcanzaron a reaccionar y consiguieron llevarla hasta al hospital de Cumaral, para que recibiera atención médica.

Sin embargo, minutos más tarde, a raíz de la gravedad de su estado de salud, fue remitida hasta el Hospital departamental en Villavicencio, en donde se encuentra bajo pronostico reservado.

La mujer fue identificada como Iris Sarey Moncaleano y los hechos se habrían presentado en el municipio de Cumaral, departamento del Meta. Su hermano detalló que fue encontrada sin signos vitales dentro de su vivienda y en estos momentos se encuentra bajo observación médica constante por cuenta de la fuerte intoxicación que sufrió.

Así mismo, le explicó a este medio que ella llevaba varios meses separada de este hombre, con quien tenía una relación de noviazgo, pero que no vivían juntos. Pero al parecer, este policía, de quien solo se conoce, responde al nombre de Edwar, desde que terminó la relación viene acosando y amenazando a su hermana, porque “si no es para él, no es para nadie”.