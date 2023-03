Estas canciones de Shakira, Beyoncé y Bad Bunny tienen el “beat” perfecto para hacer reanimación cardiopulmonar

Con el fin de crear consciencia sobre la importancia de aprender a hacer Reanimaciones Cardiopulmonares o, RCP, como también son conocidas, la Sociedad Americana del Corazón creó la campaña “Be the beat”, a través de la cual da a conocer una serie de canciones, en español y en inglés, con las cuales las personas del común pueden salvarle la vida a quien lo necesite.

Esta técnica de reanimación se utiliza “cuando alguien deja de respirar y su corazón de latir, mientras llega un soporte vital más avanzado”, explica Juliana Betancur, médica del Hospital Digital de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.

Se trata de una serie de comprensiones sobre el pecho que deben tener una frecuencia de 100 a 120 por minuto, por lo que el ritmo de las canciones difundidas por la entidad estadounidense oscila entre los 100 a los 120 beats, siendo una “buena estrategia porque las personas pueden ir cantando en la mente la canción e ir haciendo las compresiones con ese ritmo que está en la frecuencia que necesita una RCP”.

Algunas de esas canciones que difunden con la premisa de que cualquiera puede ser el ritmo de alguien a quien ama, y que es necesaria teniendo en cuenta que “3 de cada 4 paros cardíacos que no ocurren en los hospitales ocurren en el hogar”, son: “Mi primer millón” de Bacilos, “La Negra Tiene Tumbao” de Celia Cruz, “Tití me preguntó” de Bad Bunny, “Crazy in love” de Beyoncé con Jay-Z o “Hips don’t lie” y “Whenever, Wherever” de Shakira.