No todo en el espacio es un éxito

Jorge Escobar

Filósofo de la ciencia de la U de Manitoba en Canadá y doctor de la U. Nacional de Colombia

TEXTUALMENTE

Los “errores” también hacen parte de la ciencia

Caso interesante es el de Johanes Kepler, el astrónomo alemán, que publicó un libro muy importante en la historia de la ciencia en general y en la astronomía en particular, La nueva astronomía de 1609, allí narra todo el proceso para formular lo que nosotros vamos a llamar luego dos leyes de Kepler, sobre el movimiento planetario y en muestra todos los errores que cometió, que ensayó este camino y no le dio, luego otro y tampoco y describe todo eso. Algo que no es habitual en la ciencia. Lo habitual es el formato del paper o artículo científico. Ese énfasis en lo que consideramos los errores de la ciencia o caminos fallidos o puntos de no retorno o equivocaciones simples, que en conjunto nos da un contexto más amplio de cómo funciona la ciencia en términos metodológicos y en términos de lo que hay alrededor como los grupos sociales, que son dominantes o no en un periodo dado.

Esa amplitud de miradas que da sobre el funcionamiento de la ciencia es lo más interesante: no es solo un asunto de logros, sino un asunto más complejo en el que los científicos están ensayando diferentes escenarios para ver cómo resolver las problemáticas que tienen al frente.

En el análisis de la filosofía de la ciencia no suele hacerse mucho énfasis en los errores o fallos; en la historia de la ciencia sí hay estudiosos que se han enfocado en las teorías fallidas.