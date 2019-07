En esta época no nos deberíamos sorprender de que haya una mayoría de mujeres en una selección nacional de astrofísica. Muchos consideran que la astronomía es una ciencia muerta, pero en realidad vive y está más activa que nunca.

Samir Santamaria

Colegio San Cristóbal Barranquilla

Me interesé en la astronomía gracias a la astrofísica, una de las ramas de la física que me ha llamado la atención. Me gusta observar la cantidad de estrellas, pensar lo pequeños que somos y todo lo que queda por investigar.