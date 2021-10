Esta enfermera se volvió bibliotecaria en la pandemia

“Sin presionar, como a los niños. A veces solo hay que ofrecer algo que conoces para, si tienes gusto de que lo disfruten, sepas respetar su decisión pero que tenga toda la información posible antes de tomarla. En muchos casos los pacientes no sentían interés por coger un libro, pero sí dedicaba unos minutos a charlar con él o ella y darme cuenta de que quizás una novela histórica podría llevarle de paseo por el Madrid de los Austrias ( Madrid , la novela de Antonio Gómez Rufo) a una persona que vivía en la ciudad, o un libro de recetas de cocina a una señora que se preocupaba por lo que estuviera comiendo su marido, por ejemplo, hacía que poner en sus manos un libro fuera poner un acompañante que le daría conversación y le sacaría del espacio gris y sombrío que significaba estar allí”

Uno de los propósitos de la Biblioteca Resistiré fue encontrar la obra para cada paciente. ¿Cómo acercar la lectura a quien no lee?

“Tengan por favor en cuenta que yo soy enfermera-lectora amante de los libros, pero permítanme que les diga que pienso que el rol en general de una biblioteca es el de disponer de manera universal y gratuita obras que bajo mi punto de vista son compañeros en potencia de aquel que la lea. Sin ninguna duda nos cura de la soledad, la tristeza y el desconsuelo, como conté que ocurrió en el hospital de campaña Ifema, pero esto viene de la antigüedad... En la biblioteca de Tebas había una frase que decía ‘medicina para el alma’. Los beneficios de la biblioterapia están más que demostrados y respaldados por la evidencia científica. Leer cura, más bien, leer CUIDA, porque como dije en una gala muy importante de la cultura española, Gala Goya 35, la cura no siempre es posible pero sí lo son la compañía, el consuelo y el CUIDADO. Y siempre, pero especialmente en estos tiempos de pandemia, de aislamiento y soledad, con gran afectación de la salud mental de la población tras lo ocurrido, las bibliotecas las entiendo como coadyudantes de los cuidados médicos, dispensarios de alimento para el alma”.

“Hablar de emociones es complicado y mi intención era impregnar al lector de momentos bonitos, emotivos y esperanzadores, de manera que lo más difícil fue NO expresar aquellos menos agradables y que nunca quise compartir con el que tuviera mi libro en sus manos. Todo suma, y en un libro donde los protagonistas son los libros no podía permitirme transmitir mis miedos, tristezas y momentos desagradables vividos en aquella aventura”.

¿Hay algún libro que le hubiera gustado conocer o tener en aquel momento de funcionamiento del hospital de campaña para recomendarle a un paciente?

“Muchos. Por decirle alguno, me habría encantado llevar La buena suerte de Rosa Montero, también Encuentros de Carmen Guaita o El pequeño libro de la felicidad de Angel Rielo, por citar algunos de los tantos que he leído tras el cierre del Hospital Ifema. Pienso que todos ellos habrían sido apropiados para realizar biblioterapia en aquellos momentos y me habría encantado ofrecérselos a determinados pacientes. También, si me lo permiten, el mío, Libros que salvan vidas, como un mensaje positivo y esperanzador a la par que evidenciar la importancia de la lectura en momentos delicados”.

En el libro recuerda el lema de la enfermería: «Si puedes curar, cura; si no puedes curar, alivia; si no puedes aliviar, consuela; y si no puedes consolar, acompaña». Se puede decir lo mismo de la lectura, de hecho, es una de las ideas centrales de su libro: leer cura, alivia, consuela, acompaña. ¿Se han encontrado en los meses recientes con pacientes del hospital y qué le han dicho sobre la compañía de los libros en aquel momento?

“Sí, y ha sido muy bonito y especial. Tanto que uno de ellos, consciente de la labor que hicieron los libros en ellos, los pacientes, pero también el refugio que yo siempre he sentido en los mismos, me regaló una obra que tenía muchas ganas de leer, El infinito en un junco, de Irene Vallejo, como un gesto cuidador viniendo esta vez del enfermo en dirección a la enfermera.

Muchos pacientes me reconocieron que sin la lectura su tiempo allí habría sido más tedioso y difícil. Incluso otra de ellas ha escrito una novela y la ha publicado. Leer y escribir son actividades muy terapéuticas que dejaron mella en muchos pacientes”.

En las últimas semanas de funcionamiento del hospital, los libros de la Biblioteca Resistiré también pasaron a acompañar al personal sanitario. ¿Qué apoyo da literatura para la práctica de la enfermería o de la medicina en general?

“Me viene a la cabeza en este momento una frase que Kafka dijo sobre una obra del gran Strindberg: ‘Yo no leo por leer sino por acurrucarme en su pecho’. Muchos libros nos ofrecen una válvula de escape a nuestra situación, a nuestros fantasmas, que todos los tenemos. Otros nos enseñan mediante la empatía a resolver determinadas situaciones. Otros nos dan recursos de oratoria para transmitir información a los pacientes y/o familiares... la literatura es un apoyo fundamental en nuestra práctica, en mi caso totalmente necesario. Les contaré en mi intervención el Congreso que tengo de acercamiento a la lectura a enfermos y familiares en hospitales. No sé en los otros países de Iberoamérica, pero en España son poco más de 50 hospitales que disponen de bibliotecas para pacientes. Tienen medios audiovisuales, pero no libros, y estoy trabajando en ello desde la necesidad que quedó más que evidenciada con la experiencia en Ifema”.

Teniendo en cuenta que el principal servicio de la Biblioteca Resistiré fue dar cuidado al alma, como lo dice en el libro, le proponemos dar algunas lecturas recomendadas para el alma de las personas postpandemia, si ya se puede hablar de un tiempo post.

“Ojalá pudiéramos hablar de postpandemia, pero creo que es más acertado pos contagios Covid, puesto que la pandemia continua en forma de enfermedades de salud mental. No me siento muy preparada para recomendar lecturas, soy enfermera que leo y puedo contar aquello que he sentido tras la lectura de una obra, y las recomendaciones como tal quizás sean más apropiadas de manos de un especialista, pero de cualquier modo le anoto aquello que creo que le podría ir bien a un paciente en esta situación :

-Para mermar la angustia: El secreto de Pandora de Javier Sierra

-Para recuperar la esperanza: Voz de papel de Olga Bejarano

-Para fortalecer los afectos familiares: Lluvia fina de Luis Landero

-Para creer en la ciencia: La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero

-Para ser más consciente con el cuidado del planeta: El hombre que plantaba árboles de Jean Giono”.