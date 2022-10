Para calentar motores antes de la fecha del concierto, recordemos cinco de las canciones más populares de la agrupación:

1. Misery Business: esta canción fue lanzada en 2007 y hace parte del segundo álbum de la banda. Click aquí si la quieres escuchar.

2. Decode: lanzada en 2008 y reconocida con el premio Teen Choice Awards, por Mejor Canción de Rock. Click aquí si la quieres escuchar.

3. Ignorance: se lanzó en 2009, recibió varias nominaciones y finalmente repitió el premio a Teen Choice Awards a la Mejor Canción de Rock. Click aquí si la quieres escuchar .

4. Hard Times: esta composición hace parte del quinto álbum de la banda, fue publicada en 2017 y también fue nominada a los premios Teen Choice Awards como la Mejor Canción de Rock Click aquí si la quieres escuchar.

5. This Is Why: esta es su canción más reciente, después de cinco años en los que la banda no sacó ningún tema nuevo. Click aquí si la quieres escuchar.