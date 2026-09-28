¿Los perros nos entienden? Estudio explica el funcionamiento del cerebro canino ante las palabras

Los seres humanos y el lenguaje mantienen una relación única. Ninguna otra especie posee capacidades lingüísticas tan complejas como las nuestras, y el cerebro humano es especialmente sensible a las características del habla. Pero existe un antiguo interrogante: ¿procesamos el habla con tanta eficiencia porque nuestros cerebros están inherentemente diseñados para hacerlo así, o porque estamos constantemente expuestos al habla?
“Las palabras están formadas por dos tipos principales de sonidos del habla: vocales y consonantes. Aunque las vocales son más fuertes y llamativas, las consonantes suelen constituir el esqueleto de las palabras. En una corriente continua de habla, resulta más fácil detectar palabras individuales cuando nos centramos en las consonantes. Y desde la infancia, esto es precisamente lo que tiende a hacer el cerebro humano. Este fenómeno se conoce como sesgo consonántico”, explica Attila Andics, neurocientífico cognitivo, director del Laboratorio de Neuroetología de la Comunicación, financiado por el ERC, y autor principal del estudio.
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“Pero ¿la aparición del sesgo consonántico —es decir, la adaptación al habla— requiere las complejas capacidades lingüísticas que son exclusivas de los seres humanos? ¿Requiere un cerebro que esté conectado de manera inherentemente diferente? ¿O podría la adaptación al habla surgir mediante un aprendizaje sencillo de patrones, basado en principios que también están presentes en otras especies animales que no pueden hablar?”, se pregunta Andics.
Para averiguarlo, los investigadores del Grupo de Investigación en Neuroetología compararon las respuestas cerebrales de 20 seres humanos y 20 perros de compañía ante el habla.