Razones para seguir usando el tapabocas, y más en Navidad

Son días de celebración, pero no debe olvidar protegerse contra la covid-19. Usar la mascarilla correctamente lo ayuda. Estos son algunos consejos.

El 1 de diciembre la Organización Mundial de la Salud actualizó su guía sobre el uso del tapabocas o mascarilla. El segundo término es más preciso porque se refiere a la forma correcta en la que se debe usar el elemento para que sea eficaz para proteger del nuevo coronavirus: cubriendo boca, nariz, mentón y sin dejar espacios a los lados que permitan la entrada de gotículas. Ese uso es lo que tal vez usted ha venido escuchando desde abril de este año; sin embargo, en estos meses la ciencia ha intentado describir mejor el papel de este objeto en frenar la transmisión del virus.

Al inicio de la pandemia se sabía que estas prendas ofrecen cierto grado de protección frente al virus, pero no se podía comprobar qué tanto. De acuerdo con un estudio del Centro de Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, CDC, actualizado el pasado 20 de noviembre, ahora se sabe que los tapabocas de tela de varias capas pueden bloquear entre el 50 % y 70 % de las gotículas que salen y entran a nariz y boca. Las mascarillas de uso médico certificadas tienen un número que indica el porcentaje de filtración, como las N95, que tiene la certificación del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (Niosh, en EE. UU.) y filtra el 95 % de las partículas. Tenga en cuenta la letra, según el Ministerio de Salud, la N es que no son resistentes al aceite, R son algo resistentes y P son fuertemente resistentes.

Aunque la tecnología y conocimiento de las mascarillas ha avanzado, “lo que importa no es el instrumento sino cómo lo usamos”, dice el médico infectólogo Carlos Pérez. “El gran problema es que no hemos entendido que debemos adoptar un comportamiento frente a la pandemia. El lavado de manos, la distancia física y el uso correcto del tapabocas se deben aplicar en todo momento. No podemos bajar la guardia en el último minuto porque ahí es donde nos podemos contagiar”. Así que no se gana nada llevar la mascarilla en el cuello.

La guía de la OMS incluye algunas recomendaciones sobre el uso del tapabocas antes y después de ponérselo y también el tipo que debe escoger, de acuerdo con sus necesidades. Tome nota, que a veces se olvida.

¿Qué tipo usar?

Deben usar mascarilla médica, esas hechas de varias capas de material especial para filtrar el aire y que generalmente son blancas o azul claro, todo el personal de salud que trabaja en entornos médicos, las personas que no se sienten bien o saben que tienen covid-19 (incluso si no tienen síntomas o estos son leves) y quienes atienden en casa a un confirmado o sospechoso de tener el nuevo coronavirus. Solo si no se puede garantizar una distancia mayor a un metro en interiores o exteriores, deben usarla los mayores de 60 años y las personas con enfermedades graves como cáncer, diabetes y problemas cardiovasculares.