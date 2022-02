Kaufman, que además es coautor del libro “Wired to create”, destacó para BBC Mundo la importancia de estar relajado, en ambientes tranquilos, para poder ser creativo. Por eso le surgen las ideas en medio de una ducha caliente, un masaje o cuando está por dormir. Dice que un ambiente solitario, relajante, sin prejuicios, como lo es ese baño privado, puede ser clave para la creatividad al permitir que la mente divague libremente, haciendo que las personas estén más abiertas a su corriente interna de conciencia y sueños”. Sirve también alejar la mente de las distracciones externas, “alejarse de la estimulación sensorial ausente del mundo exterior para ponerse en contacto con el interior, con tus pensamientos. La creatividad se encuentra en ese espacio entre el mundo interior y el exterior”, añade el autor. Se trata de apagar unos sentidos y encender otros: cerrar los ojos pero sentir el calor del agua en su piel, o no escuchar nada pero oler el aroma del champú. Es alejarse del estrés: el estrés del trabajo, de competir, de querer ser exitoso, de buscar alimento o dinero para sobrevivir... buscar la tranquilidad, en la medida en que le sea posible, porque si la mente está tranquila es más fácil interiorizar las ideas, crear esas conexiones. Vélez concuerda: se trata de aquietarse, pensar alternativamente, con fluidez, tener una mente abierta que permita otras perspectivas.

Si depende de cada persona, ¿hay unos más creativos que otros? Castro explica que la capacidad de serlo es, en sí, igual en todos, solo que tal como todos tienen músculos, no todos los ejercitan o pueden hacerlo. “La capacidad de pensar como tal está, pero no todos tenemos ambientes retadores, cambiantes, que permitan nuevas ideas, nuevas conexiones cerebrales que se van complejizando con la edad”. Cuando no se activan esas conexiones, dice, no se genera unión, ideas... diferente a cuando una persona tiene muchas experiencias, viaja, convive en un ambiente retador, tiene un trabajo que lo estimula, una vida de situaciones por resolver. La creatividad, añade, no es más que “tomar cosas que ya se han visto y darle miradas diferentes”.

Dopamina y distracción

La dopamina es un neurotransmisor o mensajero químico del cerebro que permite que las neuronas se comuniquen entre ellas, explica la Clínica Hospital San Fernando. Se ha considerado en varias ocasiones como la hormona del placer porque causa sensaciones placenteras, como la relajación, y es importante para funciones como ser competitivo, tener defensa y reacción ante algún peligro o mejorar el estado de ánimo. En exceso o deficiencia puede ser peligrosa y generar enfermedades. Hay actividades que liberan dopamina, como tomar esa ducha caliente, que lo relajan, lo distraen, lo hacen sentir bien. También ocurre cuando escucha música, baila, canta, se ducha, cuando hace su actividad favorita o se ejercita. La creatividad variará, entonces, dependiendo de la cantidad de dopamina. Pero la dopamina no actúa por sí sola, no depende solo de ella. Hay otros factores que influyen, como la distracción: esa capacidad de descansar, de desconectarse de una fijación que no sirve, en el momento, para nada, como pensar mucho en un problema sin solución. Por eso, dice Castro, cuando no encuentra respuesta a una tarea que está realizando, funciona que cambie de actividad, ponga a su cerebro a hacer algo diferente, como analizar los colores, ver otros objetos, mover el cuerpo, para que se activen zonas del cerebro diferentes a las que está utilizando inicialmente. Así, sirve caminar, dar un paseo, tomar un café, hacer ejercicio, lavar los platos, organizar un cajón.

Funcionar en automático

Ya se ha dicho que distraerse, hacer algo nuevo, cambiar de perspectiva, funciona. Pero también hay más alternativas. Hacer actividades repetitivas, que no requieren mayor uso

de recursos cognitivos, que distrae a la mente de problemas mayores, también activa la creatividad. Lavar los platos, cepillarse los dientes, atar unos cordones, subir escaleras, doblar ropa, son actividades que se hacen casi de forma automática, sin darse cuenta. Esto lo confirma R. Keith Sawyer, psicólogo de la Universidad de Carolina, en su libro Explaining Creativity The Science of Human Innovation.Castro lo define como Red Neuronal por Defecto, que es como una configuración inicial a la que siempre se puede volver, y que se activa cuando el cuerpo está en reposo. “Se activa cuando caminamos, dormimos, miramos el mar, y son momentos donde podemos reflexionar, estructurar pensamientos, generar predicciones del futuro”. Es una oportunidad para organizar ideas al desenfocarse en el mismo problema que agobia.