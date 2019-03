¿Por qué se celebra hoy el Día del Hombre en Colombia?

Este martes 19 de marzo se celebra en Colombia el Día del Hombre, una fecha que se ajustó a la conmemoración del Día de San José que promueve la Iglesia Católica. En el resto del mundo, es el 19 de noviembre.

¿Se ha preguntado a quién se le ocurrió que los hombres, así como las mujeres, necesitaban su día en el año? A diferencia de la mayoría de conmemoraciones de este tipo, como el Día de la Madre y del Padre, no nació por tradiciones europeas o estadounideses. Surgió en Trinidad y Tobago.

El gestor es Jerome Teelucksingh, que si se busca en Google, aparece como persona detrás de este festejo. De él hay videos en los que cuenta cómo surgió el International Men’s Day; según dice, de la realización de un seminario sobre la violencia y los crímenes domésticos, y de una presentación sobre la importancia de la vida matrimonial.

Luego, escogió la fecha, el 19 de noviembre: era la del cumpleaños de su padre. Eso fue en 1999.

Hay un antecedente, con el profesor Thomas Oaster, de la Universidad de Missouri, en 1992, para el 8 de febrero, con una pequeña celebración en Kanzas, Estados Unidos, pero no tuvo tanta acogida, como la propuesta en Trinidad y Tobago.

Colombia, como otra decenas de países, se unió pocos años después. En este país se dice feliz Día del Hombre desde comienzos de 2000. Hay registros del Ministerio de Educación destacando a hombres que trabajaban allí por esos años.

Sin embargo, no se adoptó el mismo día que en el resto de países, acá le cambiaron la fecha, así como lo hicieron con San Valentín, esta vez no para ajustarlo a una que activara el comercio, sino para justificar la conmemoración.

Entonces se lo trajeron para marzo, específicamente para el día 19 –ocho meses antes de que se festeje en un poco más de 60 países–, porque es el Día de San José y su figura, la de hombre y padre, se ajustaba con los orígenes que tuvo en Trinidad y Tobago.

España, por ejemplo, celebra hoy el Día del Padre, no el del hombre, justamente por lo de San José que propone la Iglesia Católica. Allá, en la península ibérica, también es un festivo nacional.

Según la Arquidiócesis de Medellín, a San José se le celebra como “como patrón de los trabajadores y de la Iglesia universal, ejemplo de padre, ya que no era el papá biológico de Jesús, pero fue escogido por Dios para criar a su hijo”.

José Aníbal Rojas Bedoya, capellán del Sena de la regional Antioquia, comenta que “tomamos esa tradición, que es muy española, de reconocer en San José una figura tan humana como tan divina, porque él tuvo los valores que toda persona está llamada a tener: humildad, sencillez, prudencia y obediencia al plan de Dios. El hombre está invitado a ser ese artífice de amor, paz y justicia”, comenta el sacerdote.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane, en Colombia hay 49,1 millones de personas y 49,3 por ciento de ellos (o sea 24,3 millones) son hombres.

En Antioquia por ejemplo, los hombres también son menos: de 6,6 millones de habitantes, apenas 3,2 millones son hombres. Las mujeres componen el 51 por ciento de la población antioqueña.

A pesar de eso, este martes no hay campañas para la protección de los derechos masculinos. Pero eso no quiere decir que no existan. 70 países del mundo han adherido al Día Internacional del Hombre que la ONU reconoce oficialmente para el 19 de noviembre y es en esa fecha cuando más campañas con temáticas específicas de interés para ellos se promueven.

Aunque este día cuente con respaldo y conquiste diferentes países, el Día del Hombre no está en la lista de días internacionales que hace La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Entre ellos sí figuran el de la mujer, el del migrante, el de los derechos humanos, el de los docentes o el de la democracia. Son 49, el del hombre no está, sí el Día Internacional de la Poesía, que se celebra este jueves en todo el mundo.

Sin embargo, aprobado o no por la Unesco, con cerveza o con chocolates, hoy es el Día del hombre en Colombia, y si usted es de los que cree, puede celebrarlo.