La expareja se conoció en 2009 en las grabaciones de la película The Rum Diary, pero solo hasta 2015 se casaron. La relación duró 23 meses y, en 2016, ella pidió el divorcio con orden de restricción diciendo que él había abusado de ella.

Lo más llamativo ha sido que ha despertado un debate que no termina, pero que a veces se apaga: ese que dice que los hombres también son víctimas y que las mujeres pueden ser abusadoras. Sin intentar tomar partido y recordando que ni la justicia ni las pruebas han decidido quién es el inocente, si es que lo hay, y sin pretender decir que Heard abusó domésticamente de Depp o poner en juicio su denuncia, sí se trata de una discusión que vale la pena.

En el juicio, Johnny respondió ante la pregunta de su abogada que sí, que él sí es víctima de abuso doméstico. Además, mostraron audios en los que él intentó quitarse la vida diciéndole a su entonces esposa: “Me lo has quitado todo. Quieres mi sangre, tómala”, mientras sostenía un cuchillo. Aún así, hay también evidencias de que Depp abusó emocional y verbalmente de la actriz de Acuamán. Lo único claro es que la relación de ambos fue tóxica.

Además, hay subregistros en ambos casos y muchos hombres prefieren no denunciar porque, sobre todo en el contexto colombiano, ese mismo sistema patriarcal ha creado un estereotipo de género en el que ellos deben ser los dominantes, “y en el caso en que son víctimas, su masculinidad se ve supuestamente amenazada y por eso no acceden a reflejar su vulnerabilidad públicamente”.

Por eso, dice la experta, hay violencias sistemáticas sobre todo hacia las mujeres, como los feminicidios, la violencia sexual, el acoso callejero, la violencia psicológica, entre otras. Esto no quiere decir que no lo vivan los hombres, pero sí ocurre más en ellas.

Otra carta que se puso sobre la mesa respecto a Amber Heard ha sido la veracidad de su testimonio que, de ser falso, afectaría a todo un movimiento. Heard fue celebrada en su momento por atreverse a denunciar a su abusador, una acción que muchas mujeres temen y no se atreven y manteniendo a sus victimarios protegidos.

Si no es verdad, el riesgo está en que a otras mujeres abusadas que se atrevan a hablar no se les crea apelando a que se aprovechan de su condición para dañar reputaciones, o que muchas otras decidan mejor quedarse calladas.

Esto, explica Beltrán, es peligroso y no debería ocurrir, porque “desde esa lectura estructural sí hay tendencia de violencia y de, además, no creerle a las víctimas, especialmente a las mujeres”. Mejor dicho, si ya es difícil, podría serlo más.

Lo que debe quedar del debate, independiente de los culpables, será que está claro que las mujeres son las más afectadas, pero que también hay hombres víctimas, y que la mejor opción deberá ser denunciar porque a las víctimas se les cree.

¿Creerle siempre a la víctima?

Este caso de Depp y Heard ha demostrado que es difícil tomar postura y que sin pruebas es más complicado saber quién es el culpable y quién la víctima. Aún así, la experta recuerda que siempre se debe denunciar y que se tienen en cuenta, idealmente, dos elementos: el principio de buena fe y la presunción de inocencia.

El principio de buena fe indica que toda persona que haga una denuncia, independiente del género, “está siendo coherente con los hechos, acudiendo a la verdad hasta que se demuestre lo contrario”.

La presunción de inocencia indica que “la persona que está siendo acusada no debería ser juzgada socialmente, formal y penalmente hasta que no se haya dado una investigación que determine que sí fue de esa manera”.

En la vida real, sin embargo, esto no ocurre porque desde la denuncia se cancela o acaba socialmente a los denunciados o, en cambio, no se les cree a las denunciantes. Aún así, “sí se le debe creer siempre a las víctimas, no para apresurarnos en un juicio al presunto agresor, sino para que los procesos de investigación, acompañamiento, reparación a la persona víctima sobreviviente se hagan de la manera adecuada y lo más ágil posible”.