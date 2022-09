¿Puede ser por la vacuna covid?

No, no existe ningún estudio que demuestre una relación causal entre muerte súbita durante el ejercicio y la vacunación contra el covid. La enfermedad coronaria tiene múltiples causas en las que el colesterol alto, la hipertensión y la diabetes juegan un papel fundamental. Enfermarse de covid-19, por su parte, ha sido relacionado con miocarditis (inflamación del corazón), pero no ha sido descrito que cause enfermedad coronaria o infarto agudo de miocardio.

¿Por qué unos se salvan y otros no?

La condición previa del individuo es fundamental. Si el paciente está mal hidratado, la reanimación cardiopulmonar puede ser poco efectiva. De igual modo, influye el tiempo para responder a la emergencia y las herramientas necesarias. Siempre debe haber desfibriladores portátiles y llegar al sitio en menos de 5 minutos. Si se atiende así, el 99 % de las personas puede salvarse para luego ser remitido a un servicio de cardiología. En otros casos, las arritmias son simplemente letales.

¿Cómo prevenir un paro cardíaco?

Adoptar un estilo de vida saludable es la mejor manera de hacerlo. Deje de fumar, aliméntese con una dieta rica en frutas y verduras, y cantidades reducidas de sal, azúcar y grasa. Haga ejercicio al menos 30 minutos al día y procure bajar de peso si está por encima del recomendado. Finalmente, mantenga bajo observación sus niveles de presión arterial, colesterol y diabetes. Si ya fue diagnosticado, acate las órdenes de su médico y cumpla con la medicación asignada.