U. Sabaneta apuesta a las humanidades digitales

“La humanidad digital es el gran salto que deben dar las universidades porque todo está girando alrededor de lo digital: la tv, comunicaciones (...) Es muy distinto a tener una universidad virtual porque la virtualidad solamente acerca, la digitalización está cambiando el mundo y tenemos que saberla manejar. Esta será el futuro, si no el presente de la ciencia y la humanidad. El mundo será digital, ya se habla de inteligencia artificial y cerebro digital. Un aula de clases ya no es tablero tiza, eso pasó; es una aula dinámica con interacción con el mundo y las tecnologías; una pantalla desde la que se proyecta y a la vez conecta los estudiantes y su profesor”, Juan C. Trujillo.